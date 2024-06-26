Мессенджер ICQ сегодня официально завершил работу

Мессенджер ICQ, принадлежащий компании VK, сегодня официально завершил работу. Сообщение об этом появилось на официальном сайте сервиса. Пользователям мессенджера предлагается перейти в «VK Мессенджер», а для коммуникации с коллегами по работе воспользоваться VK WorkSpace.

Напомним, что о предстоящем закрытии ранее популярного мессенджера сообщили месяц назад. В «нулевые» годы мессенджер ICQ пользовался огромной популярностью на постсоветском пространстве и в других странах, а его аудитория исчислялась десятками миллионов пользователей. 

Решение закрыть IСQ в холдинге VK объяснили планами сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера» и на решениях для корпоративных пользователей на базе VK WorkSpace.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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