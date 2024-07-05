Baidu представила обновленную ИИ-модель Ernie

Лидер интернет-поиска Китая запустил последнюю версию своей крупноязыковой модели Ernie 4.0 Turbo для корпоративных клиентов, сообщил вице-президент Baidu Се Гуанцзюнь на мероприятии в Шанхае в пятницу.

Ernie 4.0 Turbo стоит 30 юаней (4,13 долл. США) за 1 млн входных токенов и 60 юаней за 1 млн выходных токенов. Более ранние модели Ernie будут иметь сниженную цену на целых 83%, говорится в пресс-релизе компании. Среднесуточное использование Ernie выросло на 150% последовательно во втором квартале.

Ernie Bot (полное название Enhanced Representation through Knowledge Integration), — сервисный продукт для чат-ботов с искусственным интеллектом компании Baidu, разработка которого ведется с 2019 года. Он основан на большой языковой модели под названием «Ernie 3.0-Titan».