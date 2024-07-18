В WhatsApp тестируют переводчик чатов

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новое тестовое обновление WhatsApp для Android в рамках программы Google Play Beta. Теперь в мессенджере становится доступна функция перевода чатов на нескольких языках.

Пользователи смогут переводить выбранное сообщение, а также автоматизировать этот процесс для всех новых сообщений. После выбора желаемого языка перевода, WhatsApp предложит пользователю загрузить необходимый языковой пакет. Переведённые сообщения получат специальную метку, чтобы избежать возможных недоразумений.

Перевод обрабатывается полностью на устройстве. Первоначальная поддержка ограничена такими языками, как английский, арабский, испанский, португальский (Бразилия), русский и хинди.