Представлен рейтинг лучших электромобилей в разных ценовых категориях

Из примерно 50 электромобилей, протестированных Consumer Reports за последний год, 14 вошли в окончательный список рекомендаций.

Единственным электромобилем, получившим наивысшую оценку от Consumer Reports, стал BMW iX, который набрал 84 баллов из 100 возможных. Он также получил высшие награды в классе роскошных электрических кроссоверов, уверенно обойдя Genesis GV60 с оценкой 75/10, Lexus RZ (74/100), Audi Q4 e-tron (71/100) и Audi Q8 e-tron (70/100).

Если говорить о массовых электромобилях, то Hyundai Ioniq 6 набрал 83 балла из 100. Consumer Reports пишет, что Ioniq 6 едет хорошо, поддерживает быструю зарядку DC, предлагает тихий салон, «плавное и быстрое» ускорение. К минусам относят ограниченное пространство над головой сзади и размещение элементов управления окнами на центральной консоли. Второй по рейтингу массовый электромобиль — это Kia Niro Electric, набравший 71 балл из 100, пишет ixbt.com.

В чуть более дорогом сегменте лидирует BMW i4, который набрал 83/100. Это поставило его выше гораздо более дорогого Porsche Taycan, который получил оценку 76/100. В категории двухрядных кроссовер высшую награду получил Kia EV6, набравший 77/100. За ним следует Tesla Model Y с оценкой 72/100.

Consumer Reports также рекомендует Nissan Ariya и Ford Mustang Mach-E с оценкой 70/100. Единственным выбором в категории трехрядных внедорожников стал Kia EV9.