В Облаке Mail.ru стала доступна новая функциональность на базе ИИ

Облако Mail.ru запустило новую функцию определения пользователя по лицу на базе искусственного интеллекта. Теперь все фотографии с крупных мероприятий, выставок и концертов могут быть отобраны автоматически и отправлены гостям, присутствующим на снимках.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям достаточно скачать приложение Облака, отсканировать специальный QR-код события и сделать свое селфи.

После окончания мероприятия, благодаря технологии распознавания лиц, Облако самостоятельно выделит фотографии, на которых присутствует конкретный человек, и добавит их в приватную папку в приложении владельца. Также пользователи получат пуш-уведомление о готовности своих снимков.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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