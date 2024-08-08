LG представила ИИ-модель с открытым исходным кодом

LG AI Research выпустила модель искусственного интеллекта EXAONE 3.0 с открытым исходным кодом для исследовательских целей.

Чтобы внести свой вклад в развитие экосистемы исследований искусственного интеллекта, LG AI Research решила открыть исходный код «облегченной модели» EXAONE 3.0, которая является наиболее универсальной с точки зрения производительности и экономической эффективности, чтобы ее можно было использовать для различных исследовательских целей.

Компания также готовится к переходу в «эру повседневного искусственного интеллекта», выпустив для сотрудников LG открытую бета-версию ChatEXAONE (корпоративного ИИ-помощника на базе EXAONE 3.0).

LG AI Research с момента своего появления уделяет особое внимание исследованиям и разработкам в области применения генеративного искусственного интеллекта в реальных приложениях, включая выпуск EXAONE 1.0 в декабре 2021 года и EXAONE 2.0 в июле 2023 года.

Чтобы решить проблему энергопотребления, вызванную работой искусственного интеллекта, компания LG AI Research сосредоточилась на исследовании технологий облегчения и оптимизации и сумела уменьшить размер модели на 97%, одновременно повысив производительность по сравнению с EXAONE 1.0.

EXAONE 3.0 заняла первое место в мире по 13 результатам тестов, включая реальные варианты использования, продемонстрировав свою глобальную конкурентоспособность по сравнению с другими моделями искусственного интеллекта с открытым исходным кодом аналогичного размера, такими как Llama 3.1 от Meta и Gemma 2 от Google.