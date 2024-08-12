Международный департамент компании Alibaba посетил "Великий камень"

8 августа 2024 года руководство Международного департамента компании Alibaba посетило индустриальный парк в сопровождении представителей Агентства внешнеэкономической деятельности Беларуси.

В ходе визита делегаты ознакомились с историей развития, строительством инфраструктуры, структурой управления и инвестиционной средой индустриального парка в демонстрационном зале инновационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Кроме того, состоялись переговоры гостей с руководством Компании по развитию индустриального парка. Стороны обсудили сотрудничество в области логистики, электронной коммерции и международной торговли.