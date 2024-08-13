Вышел браузер Opera One с ИИ для iOS

Opera объявила о выпуске браузера Opera One с системами искусственного интеллекта для мобильных устройств, работающих под управлением iOS.

С Opera One пользователей iPhone смогут «наслаждаться полноэкранным просмотром без отвлекающих факторов». Интерфейс браузера скрывает ненужные элементы, а цвет верхней и статусной строк адаптируется к открытому сайту.

Новая карусель стартовой страницы интегрирует новости, результаты матчей в реальном времени и рекомендации в тон фонового изображения на смартфоне. Функция Bottom Search помещает строку поиска в нижнюю часть экрана, что делает навигацию одной рукой удобнее.

Во время набора запроса для поиска браузер подсказывает завершение слов и наиболее вероятные следующие слова. Встроенная система искусственного интеллекта Aria может помочь с широким спектром задач, от веб-поиска до создания текста и изображений.