Вышло масштабное обновление Mail

Mail (ранее известный как Mail.ru) представил новый дизайн своих сервисов "Почта", "Облако", "Заметки", "Календарь" и "Покупки". "Технологические изменения в продуктах и визуальном стиле стали ответом на новый этап развития и запросы молодой аудитории", – отметили в компании.

Изменился и логотип: теперь в нем отсутствует доменная зона .ru, а в цветовую палитру добавлены новые цвета.

Кроме обновленного визуального языка появится маскот – белый пес по кличке Байт. "Байт познакомит пользователей с возможностями и обновлениями продуктов Mail, а также поможет сориентироваться в работе с технологиями внутри. Байт расскажет, где найти краткий пересказ письма, подскажет как придумать идею или сократить текст с помощью нейросети, а также поделится лайфхаками как стать более продуктивными с сервисами Mail", – говорится в пресс-релизе.