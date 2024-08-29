Twitter разрабатывает конкурента Zoom

Соцсеть Twitter (менее известная как X) решила посоперничать с такими гигантами индустрии, как Zoom, Google Meet и Microsoft Teams и разработать инструмент для проведения видеоконференций.

О проекте стало известно благодаря публикации сотрудника компании Криса Парка, который сообщил, что разработчики провели первую внутреннюю конференцию с использованием нового инструмента. По его словам, "первоначальные отзывы команды были положительными". Он также упомянул о планах по добавлению таких стандартных функций, как закрепление спикеров и улучшенные уведомления о входе и выходе участников.

Как и в случае с большинством других проектов компаний Илона Маска, о дате запуска ничего пока не известно. Тем не менее, сам Маск отреагировал на публикацию своего сотрудника эмодзи огонька, что можно считать косвенным официальным подтверждением того, что работа над новым сервисом идет полным ходом.