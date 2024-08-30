55" "Яндекс ТВ Станция Про с Алисой" со скидкой в МТС

В МТС действует выгодное предложение на покупку телевизора "Яндекс Станция Про с Алисой" с диагональю 55". По 17 сентября 2024 года приобрести эту модель можно со скидкой 300 рублей. Она будет доступна в расcрочку без первого взноса от 117 рублей в месяц. Также при покупке этого телевизора предлагается скидка на саундбар TCL.

"Яндекс Станция Про" привлекает внимание своим современным и элегантным дизайном. Тонкий корпус, минимальные рамки и эффективное использование материалов создают внешний вид, который подчеркивает стиль и функциональность устройства. Объединяя в себе современные технологии, искусственный интеллект и выдающиеся характеристики экрана, этот телевизор предоставляет пользователю уникальный опыт развлечений и информации.

Телевизор "Яндекс Станция Про" с диагональю 55" объединяет в себе передовые технологии телевизора и умной колонки с "Алисой". Технологии HDR и MEMC обеспечивают детализацию изображения и плавность динамических сцен. Для исключительной производительности в них предусмотрен интеллектуальный четырёхъядерный процессор с выделенным двухъядерным нейронным процессором. Главная особенность телевизора — голосовое управление без пульта с "Алисой" и технологией распознавания голоса Farfield. Голосовой помощник также позволяет использовать телевизор в качестве умной станции.

Девайс работает на операционной системе, оптимизированной специально для телевизоров. Пользователь имеет доступ к широкому спектру приложений, включая стриминговые сервисы, социальные сети, новости и многое другое. "Яндекс Станция Про" предоставляет возможность подключения к Интернету, что расширяет функционал устройства. Пользователь может просматривать веб-страницы, использовать приложения для работы и развлечений, а также взаимодействовать с онлайн-сервисами без необходимости использования дополнительных устройств. Также телевизор обеспечивает высококачественное звучание благодаря встроенной аудиосистеме. Возможность подключения внешних аудиосистем или наушников через беспроводные технологии расширяет возможности аудио. Телевизор оснащен различными портами, включая HDMI, USB, аудиовыход. Пульт дистанционного управления в комплекте с "Яндекс Станцией Про" имеет стильный дизайн и удобную эргономику.

Стоимость "Яндекс Станции Про с Алисой" 55" (YNDX-00101) с учетом скидки составит 2449 рублей при оплате сразу или от 117 рублей в месяц — при покупке в рассрочку.