Tesla и xAI будут сотрудничать в области ИИ

Илон Маск сообщил о начале стратегического сотрудничества между своим стартапом в сфере искусственного интеллекта xAI и Tesla.

Планируется, что в рамках сотрудничества xAI будет предоставлять свои модели искусственного интеллекта для использования в программе помощи водителю Full Self-Driving (FSD). Технологии xAI также помогут в разработке голосового помощника для электромобилей.

Кроме того, произойдет обмен технологиями в области разработки программного обеспечения для робота-гуманоида Optimus и проектирования центров обработки данных, включая Colossus, который, по словам Маска, будет "самым мощным центром ИИ в мире".

В xAI уже перешли нескольких сотрудников Tesla, включая работавших непосредственно в команде разработки автопилота, а Маск передал несколько тысяч дефицитных графических процессоров Nvidia из Tesla в xAI.