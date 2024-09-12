Roblox запускает ИИ для быстрого создания 3D-миров

Компания Roblox анонсировала запуск нового инструмента на базе генеративного искусственного интеллекта. Этот новый продукт позволит разработчикам игр на платформе создавать трехмерные сцены, просто вводя текстовые команды.

Хотя разработчики уже могут вручную создавать подобные сцены в студии Roblox, компания заявляет, что новый инструмент на основе ИИ значительно ускорит этот процесс. Кроме того, он откроет новые возможности для новичков с ограниченными навыками 3D-моделирования, позволяя им проще воплощать свои идеи.

Новый инструмент Roblox использует метод «токенизации» трехмерных блоков, составляющих миллионы игровых сред на платформе. Система рассматривает эти блоки как единицы и присваивает им числовое значение, основываясь на вероятности их появления в определенной последовательности. Этот подход напоминает работу больших языковых моделей, которые обрабатывают слова и их части.

Новый инструмент входит в рамки обширной инициативы Roblox по внедрению искусственного интеллекта во все аспекты платформы. В настоящее время компания уже использует 250 моделей ИИ. Одна из таких моделей анализирует голосовой чат в режиме реального времени, обнаруживая нецензурные выражения. Система предоставляет мгновенные предупреждения нарушителям, а при повторных проступках может применить блокировку.