Белорусские производители стали чаще применять технологии искусственного интеллекта

Белорусские производители все чаще применяют технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов, пишет БЕЛТА.

"Объединенный институт проблем информатики и Академия наук в целом уже давно занимаются интеллектуальными системами. Эти системы применяются для проектирования лекарственных препаратов, выявления тех или иных молекулярных соединений, которые позволяют создавать различные удобрения, материалы. Происходит внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы деятельности. Все чаще и чаще искусственный интеллект появляется у наших производителей различных видов продукции", - сказал Сергей Кругликов.



К примеру, при производстве автотранспорта искусственный интеллект применяется в электронике, а системы, которые собирают автомобили, являются роботизированными, они оснащены определенными интеллектуальными алгоритмами работы. Одно из молочных предприятий Беларуси также применяет у себя роботизированную платформу, включая интеллектуальные системы для получения новых молочных продуктов.

"В институте мы занимаемся целым рядом направлений, где используются интеллектуальные системы. Выполняются очень интересные работы по интеллектуализации процессов, которые были до этого автоматизированы, но требуют определенных систем поддержки принятия решений. Конечно, окончательное решение принимает человек, но второе мнение тоже очень важно, важно посмотреть, правильно ли выбран алгоритм работы", - отметил гендиректор института.