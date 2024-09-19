В «Сколково» появится лаборатория видеоигр

Фонд «Сколково» и студия Game Art Pioneers запускают совместный проект — открытую лабораторию для разработки видеоигр. Соответствующее соглашение было подписано на Форуме БРИКС «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС». Уже до конца 2024 года лаборатория начнет работу на территории «Сколково», где будут проводиться технологические и продуктовые исследования в области GameDev.

Главная цель — создание инструментов, которые ускоряют процесс разработки игр. Среди таких решений — технологические надстройки для игровых движков, снижающие количество ошибок и ускоряющие процесс разработки в 2-3 раза, а также инструменты для автоматизации маркетинга и анализа рыночного потенциала игр.

Одним из приоритетных направлений партнерства станет поддержка начинающих игровых студий. Молодые разработчики получат возможность стать резидентами «Сколково» и воспользоваться существующими программами поддержки и сервисами.