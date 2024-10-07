Meta представила ИИ-генератор видео Movie Gen

Meta представила основанный на искусственном интеллекте генератор видео Movie Gen, который позволяет по простому текстовому запросу создавать или редактировать видеоролики.

Movie Gen использует текстовые запросы для создания новых видеороликов длительностью до 16 секунд. Эти запросы также можно использовать для генерации звуковой дорожки к существующим видео, редактирования уже готовых роликов или создания видео с участием реального человека на основе предоставленной фотографии. В настоящее время Movie Gen доступен только для ограниченного числа сотрудников компании и ее партнеров, включая некоторых режиссеров. В следующем году Meta планирует интегрировать эту нейросеть в свои популярные приложения.

Meta не спешит с внедрением Movie Gen в широкое пользование. В настоящее время создание видео по текстовому запросу занимает несколько десятков минут, что делает инструмент непригодным для повседневного использования на мобильных устройствах. Кроме того, Meta предстоит решить ряд вопросов безопасности и этики. Например, необходимо гарантировать, что никто не сможет создавать видео недопустимого содержания с участием других людей. Компания также планирует помечать видео, созданные с помощью ИИ, чтобы пользователи могли понять их происхождение. Опыт с дипфейками показал, что подобная прозрачность необходима.