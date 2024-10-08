Более 100 проектов покажут на выставке "Искусственный интеллект в Беларуси"

Более 100 проектов 65 организаций страны будут представлены на выставке III Форума IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси", которая пройдет 10-11 октября в Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.



Результаты своих научных исследований продемонстрируют организации страны различных сфер деятельности и форм собственности. Это научные организации, занимающиеся исследованиями в области применения методов искусственного интеллекта, представители технопарков, резидентов Парка высоких технологий, белорусских предприятий, частных компаний, учреждений образования, Военной академии. Главной изюминкой выставки станет участие белорусских школьников со своими разработками в области робототехники.



Главный организатор выставки - Объединенный институт проблем информатики (ОИПИ) НАН Беларуси - представит самые последние разработки в области искусственного интеллекта, медицины, биоинформатики, робототехники и речевых технологий. В этом году особый акцент будет сделан на разработках в сфере медицины. Среди них - проект по компьютерному моделированию потенциальных лекарственных препаратов. Особенность этой разработки заключается в применении генеративного автоэнкодера (нейронной сети. - Прим. БЕЛТА) в сочетании с молекулярным моделированием для выявления новых мощных ингибиторов основной протеазы коронавируса SARS-CoV-2, играющих важную роль в репликации транскрипции вируса.



Отдельно стоит отметить еще одну разработку в сфере медицины. Это нейросетевой программный комплекс для поддержки принятия решений при диагностике заболеваний легких на основе рентгеновских и томографических изображений (LungExpert). Данный комплекс предназначен для автоматизации процессов диагностики заболеваний легких по компьютерно-томографическим и рентгеновским изображениям на основе методов глубокого обучения и искусственного интеллекта. Благодаря ему решаются задачи сегментации легких, выделения новообразований, а также происходит количественная оценка поражений. Приложение разработано в виде веб-сайта.



Следующее инновационное решение от ОИПИ НАН Беларуси особенно необходимо в условиях стремительного роста объемов данных и необходимости их эффективного управления. Это программный комплекс сбора, хранения и обработки данных дистанционного зондирования земли на базе технологии "куба данных" BYCube. Он позволяет минимизировать время и специальные знания, необходимые для доступа и подготовки спутниковых данных, аккумулировать в одном месте бесплатные и открытые спутниковые данные на Беларусь, сделать доступными программные решения по обработке данных Д33 с открытым исходным кодом, использовать согласованные структуры данных, которые позволяют совместно использовать код, инструменты и алгоритмы, несколько разнородных наборов данных.



Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси представит свои разработки в области применения искусственного интеллекта для изучения состояния и прогнозирования динамики растительного покрова. Разработанный продукт позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний хвойных пород деревьев, прогнозировать динамику растительного покрова и вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций ввиду изменения климата, а также автоматизировано классифицировать растительный покров.



Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам представит на выставке ИИ-модель "Гукi NET", которая осуществляет акустическое определение видов животных в дикой среде. "Гукi NET" предоставляет специалистам инструмент для анализа больших объемов данных и вовлекает население в практику гражданской науки для мониторинга животного мира. Актуальная версия "Гукi NET" специализирована на лесных видах птиц.



Организаторами III Форума IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" традиционно выступают Национальная академия наук Беларуси и Объединенный институт проблем информатики НАН.