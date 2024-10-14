Xiaomi представила умные часы Xiaomi Watch H1 E

Xiaomi представила новые умные часы Xiaomi Watch H1 E, получившие сертификацию медицинского устройства класса II от китайского регулятора. Часы уже поступили в продажу по цене $269 и отличаются уникальной функцией измерения артериального давления. Для этого в ремешок встроен специальный мини-манжет.

Часы оборудованы 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 х 466 пикселей и аккумулятором емкостью 500 мА·ч. Они способны отслеживать различные параметры здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру кожи, сон, уровень стресса, дыхание и другие. Кроме того, часы напоминают пользователю о необходимости измерения артериального давления.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов, предоставляют возможность совершать звонки по Bluetooth, оснащены NFC и GPS, а также защищены от воды по стандарту IP68. Время автономной работы составляет 9 дней в обычном режиме использования.