Белорусская IT-компания разработала ИИ для медицинской сферы

Резидент Парка высоких технологий «Элитсофт» разработал инновационный продукт – искусственный интеллект для выявления патологий молочных желез у женщин «FAUST VIEW». Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Программа уже продемонстрировала высокую результативность на первом этапе испытаний в учреждениях здравоохранения Гомельской области. С помощью «FAUST VIEW» специалистам удалось выявить патологии, которые зачастую оставались незамеченными на обычных снимках. Более 2000 исследований показали, что использование этой программы сокращает время анализа снимка на треть и повышает выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях до 10%. Алгоритмы ИИ способны обнаруживать даже незаметные для рентгенолога признаки, что позволяет вовремя рекомендовать дополнительные обследования.

«FAUST VIEW» анализирует маммографические изображения и выявляет проблемные зоны, позволяя врачам сосредоточиться на важных участках для определения стратегии лечения. Этот инструмент не заменяет врача, а, наоборот, помогает повысить эффективность исследований и ускоряет диагностику.

В дальнейшем «Элитсофт» планирует продолжить тестирование и совершенствование «FAUST VIEW», адаптируя его функциональность для обеспечения максимально точной и надежной диагностики патологий молочной железы.