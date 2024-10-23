ИИ-стартап Илона Маска xAI запустил API

В августе компания Илона Маска, xAI, объявила о планах сделать Grok, свою основную модель генеративного искусственного интеллекта, доступной через API для ряда функций X. Теперь этот API запущен, хотя пока и с некоторыми ограничениями.

В API xAI предлагается лишь одна модель — grok-beta, стоимостью $5 за 1 миллион входящих токенов (примерно 750 тысяч слов) и $15 за 1 миллион исходящих токенов. Токены представляют собой фрагменты исходной информации, такие как слоги «фан», «тас» и «тик» в слове «фантастика».

API xAI позволяет выполнять функции, которые связывают модели Grok с внешними инструментами, такими как базы данных и поисковые системы. Хотя эти возможности пока не реализованы в реальном времени, документация указывает на наличие моделей визуального восприятия, способных обрабатывать как текстовую, так и визуальную информацию.

xAI стремится догнать таких конкурентов, как OpenAI и Anthropic, в гонке генеративного ИИ. В мае xAI привлекла $6 млрд в рамках раунда финансирования, возглавляемого инвесторами, среди которых Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и Fidelity.