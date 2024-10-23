Stability AI выпустила новые ИИ-модели для генерации изображений

ИИ-стартап Stability AI представил несколько новых моделей для создания изображений Stable Diffusion 3.5.

В рамках этого выпуска доступны следующие версии:

Stable Diffusion 3.5 Large — флагманская модель с 8 миллиардом параметров, обеспечивающая «высокое качество» и подходящая для профессионального использования с разрешением до 1 мегапикселя.

Stable Diffusion 3.5 Large Turbo — модернизированная версия Large, способная быстро создавать изображения, однако с некоторым снижением качества.

Stable Diffusion 3.5 Medium — имеет 2,5 миллиарда параметров, улучшенную архитектуру MMDiT-X и новые методы обучения. Эта модель предназначена для работы на стандартном потребительском оборудовании, генерируя изображения с разрешением от 0,25 до 2 мегапикселей. Она станет доступна с 29 октября.

Обновленная версия генератора изображений обещает обеспечивать более разнообразные результаты, не требуя длинных описаний, как сообщает компания. Кроме того, она предлагает простоту настройки под индивидуальные творческие требования, демонстрирует высокую производительность и способна генерировать различные стили и эстетические решения.