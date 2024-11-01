ChatGPT теперь умеет искать информацию в интернете

OpenAI интегрирует поиск в интернет в своего чат-бота Chat, который в июле этого года был запущен в бета-версии. Нововведение уже доступно платным подписчикам Chat и станет доступно для всех остальных пользователей, включая бесплатных пользователей, корпоративных клиентов и образовательные учреждения, в течение следующих нескольких недель.

OpenAI отказалась от выпуска отдельного поисковика Search, интегрировав его функционал в чат-бота Chat. Алгоритм чат-бота самостоятельно определяет, когда нужно использовать веб-поиск, основываясь на запросах пользователя, но при необходимости эту функцию можно запустить вручную. Интеграция веб-поиска в Chat ликвидирует ключевое конкурентное отставание от таких игроков рынка, как Microsoft Copilot и Google ChatGPT, которые уже предоставляют своим клиентам доступ к онлайн-поиску. На фоне этой новости акции Alphabet, материнской компании Google, упали в цене примерно на 1%.

По данным OpenAI, поиск в Chat предоставляет доступ к актуальным спортивным результатам, котировкам акций, прогнозам погоды и другим данным благодаря онлайн-поиску. В демонстрации возможностей Search, представитель OpenAI показал, как легко отслеживать курс акций Apple в режиме онлайн и получать доступ к связанным новостям. Вся информация, предоставляемая пользователю, сопровождается ссылками на первоисточники.

Кроме того, в боковой панели можно найти ссылки на источники и краткие описания статей. Новая функция поиска доступна на всех платформах Chat, включая Android, iOS, macOS и Windows. По словам разработчиков, поиск создавался на основе "комбинации поисковых технологий", в том числе с использованием поисковика Microsoft Bing. Изначально функция была доступна для 10 000 пользователей в тестовом режиме, а теперь открыта для всех пользователей Chat.