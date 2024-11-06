«Белтелеком» представил новый тарифный план пакета услуг для бизнеса

В ассортименте пакетов услуг «Белтелеком» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появился тарифный план "Бизнес-кейс 100 лайт". Новый сервис подойдет компаниям, которым необходим стабильный доступ к высокоскоростному интернету и интерактивному телевидению.
Пакет услуг включает в себя:
- безлимитный интернет на скорости 100/50 Мбит/с,
- интерактивное телевидение ZALA на условиях тарифного плана "Корпоративный".
Ежемесячная абонентская плата для пакета услуг "Бизнес-кейс 100 лайт" составляет 77 рублей без учета НДС. Услуга предоставляется при наличии технической возможности: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключенных по технологии PON с оказанием услуг телефонной связи.
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