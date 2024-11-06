«Белтелеком» представил новый тарифный план пакета услуг для бизнеса

В ассортименте пакетов услуг «Белтелеком» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появился тарифный план "Бизнес-кейс 100 лайт". Новый сервис подойдет компаниям, которым необходим стабильный доступ к высокоскоростному интернету и интерактивному телевидению.

Пакет услуг включает в себя:

безлимитный интернет на скорости 100/50 Мбит/с,

интерактивное телевидение ZALA на условиях тарифного плана "Корпоративный".

Ежемесячная абонентская плата для пакета услуг "Бизнес-кейс 100 лайт" составляет 77 рублей без учета НДС. Услуга предоставляется при наличии технической возможности: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключенных по технологии PON с оказанием услуг телефонной связи.