X откроет доступ к ИИ-чат-боту Grok для бесплатных пользователей

На текущий момент социальная сеть X, в собственности Илона Маска, предоставляла доступ к своему AI-чат-боту Grok исключительно через платную подписку. Grok разработан компанией xAI, также принадлежащей Маску. Однако, по сведениям, полученным от нескольких исследователей в последние два дня, платформа, похоже, готовится сделать чат-бот доступным для всех пользователей.

По информации издания TechCrunch, социальная сеть X начала пробное предоставление доступа к Grok для бесплатных пользователей в Новой Зеландии. Для того чтобы получить бесплатный доступ к Grok, учетная запись должна быть зарегистрирована не менее семи дней и иметь привязанный номер телефона.

По информации пользователя платформы X с ником Swak, на данный момент возможности тестирования ограничены: для модели Grok-2 можно сделать только десять запросов за два часа, для модели Grok-2 mini — двадцать запросов за два часа, а также доступен анализ трех изображений в день.