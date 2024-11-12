В России создадут тесты при собеседовании для разработчиков на основе ИИ

Платформа автоматизированного техскрининга Jumse проведет обновление, которое позволит создавать уникальные тесты для разработчиков на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет ТАСС.

"Платформа автоматизированного техскрининга Jumse анонсировала масштабное обновление, которое позволяет создавать уникальные тесты для разработчиков с помощью искусственного интеллекта. Новая технология решает проблему однообразия тестов, ускоряя процесс их обновления и повышая точность оценки навыков", - рассказали в пресс-службе.

Ранее, как отметили в пресс-службе, задания для кандидатов формировались вручную, что ограничивало количество сценариев и замедляло процесс их пополнения, а каждый тест создавался с акцентом на проверку требуемых для соответствующих навыков, понимания ключевых механизмов и индустриальную специфику.

В Jumse заметили, что ключевым элементом обновления является разработка библиотеки промптов (запрос, команда или набор инструкций, которые пользователь передает нейросети или другой программе с ИИ для выполнения определенной задачи - прим. ТАСС), которые помогают ИИ создавать задания на основе базы знаний и специфики каждой задачи. "Экспертная команда Jumse разработала специфичные для стэков и тем промпты, чтобы ИИ мог генерировать задания, охватывающие ключевые аспекты программирования и особенности, важные для различных отраслей. Эта продуманная структура позволяет варьировать не только типы вопросов, но и подходы к их решению", - добавили в пресс-службе.