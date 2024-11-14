OpenAI планирует выпустить ИИ-агента Operator в январе

Компания OpenAI планирует запустить нового ИИ-агента с кодовым названием Operator, который поможет пользователям выполнять различные задачи на их компьютерах. Ожидается, что релиз этого инструмента состоится в январе 2025 года.

На начальном этапе данное решение будет предоставлено в виде предварительной исследовательской версии через API для разработчиков. Operator нацелен на конкуренцию с другими ИИ-агентами, такими как недавно анонсированный Computer Use от компании Anthropic и разрабатываемый ИИ-агент от Google, который ориентирован на рынок потребителей.

OpenAI нацелена на разработку универсального инструмента, который сможет выполнять разнообразные задачи в веб-браузере и будет пригоден для решения повседневных потребностей пользователей. Тем не менее, как подчеркивает Bloomberg, пока не ясно, сможет ли Operator предоставить пользователям существенные преимущества по сравнению с аналогичными предложениями конкурентов. Исследовательская версия данного инструмента поможет оценить его потенциальные достоинства и выявить направления для улучшения на основании отзывов пользователей.