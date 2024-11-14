Android-смартфоны научатся выявлять опасные приложения с помощью ИИ

Служба Google Play Protect, предназначенная для защиты смартфонов на Android от потенциально опасных приложений, была обновлена новой функцией Live Threat Discovery. Эта функция использует искусственный интеллект для обнаружения угроз в реальном времени и немедленно уведомляет пользователей о возникших рисках. Новинка уже доступна на смартфонах Pixel 6 и более поздних моделях, и в ближайшее время она станет доступна на устройствах других производителей, работающих на Android.

Функция Live Threat Discovery, представленная на мероприятии Google I/O в мае этого года, направлена на обнаружение даже самых скрытых вредоносных приложений. Согласно информации от Google, данная функция способна выявлять приложения, которые «пытаться максимально тщательно замаскировать свои действия или некоторое время остаются бездействующими, прежде чем начать подозрительную активность». Вместо традиционного сканирования на наличие вредоносного кода во время загрузки, Play Protect будет использовать искусственный интеллект для мониторинга признаков сомнительного поведения приложений уже после их установки на устройство.

Функция Live Threat Detection изначально фокусируется на приложениях, которые собирают персональные данные без согласия пользователей, однако Google планирует расширить её возможности для выявления других видов вредоносных приложений в будущем. Кроме того, компания отметила, что новая функция не будет собирать пользовательскую информацию. Модели ИИ, используемые на устройстве, анализируют поведение приложений с соблюдением конфиденциальности, благодаря технологии Private Compute Core.