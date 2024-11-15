Apple обновила видеоредактор Final Cut Pro 11, добавив ИИ-функции

Более десяти лет спустя после выхода видеоредактора Final Cut Pro X, Apple представила обновление до Final Cut Pro 11. В новой версии добавлена поддержка масок с использованием ИИ, возможность автоматической генерации субтитров на временной шкале, редактирование пространственного видео и множество улучшений рабочего процесса. Существующие пользователи могут бесплатно получить обновление, в то время как новые пользователи могут приобрести программу за $299. Кроме того, некоторые из обновлений также коснулись Final Cut Pro для iPad и Final Cut Camera для iPhone.

По информации The Verge, множество новых возможностей значительно повышают эффективность работы видеоредактора. В частности, впечатляет скорость и точность функции "Магнитная маска" в настольной версии: теперь можно выделить объект всего одним щелчком мыши и сосредоточиться на редактировании только этой части кадра. Хоть функция не всегда срабатывает идеально и требует некоторых корректировок, стоит отметить скорость выполнения задачи: на MacBook Pro с устаревшим 10-ядерным чипом M1 Pro создание маски для 45-секундного фрагмента занимает менее одной минуты, что значительно быстрее, чем в Adobe After Effects.

В Final Cut Pro 11 появилось интересное обновление — автоматическая генерация субтитров, основанная на языковой модели, разработанной Apple. Хотя алгоритм не всегда работает без ошибок, стоит отметить, что обработка происходит локально и не требует передачи данных в облако. Встроенные функции программы не обеспечивают стилизацию субтитров, для этого понадобятся дополнительные плагины. Однако пользователи могут искать фрагменты видео по текстовым запросам.

В новой версии приложения для iPad появилась функция улучшения света и цвета, использующая алгоритмы искусственного интеллекта, внедрённая ранее в Final Cut Pro 10.8 для Mac. Она показывает высокую эффективность в своей работе. Количество предустановок в приложении увеличилось, а библиотека саундтреков получила новые композиции. Также в планшетной версии добавилась функция тактильной обратной связи для работы со стилусом Apple Pencil Pro и поддержка простых сенсорных жестов. Однако возможность настройки цветовых и контрастных параметров (LUT) в версии для iPad всё ещё отсутствует.