Google выпустила для iPhone приложение ИИ-чат-бота Gemini

Бесплатное приложение ИИ-чат-бота Google Gemini стало доступным в мировом магазине приложений App Store от Apple. При старте приложения открывается окно чата, в котором отображается список предыдущих диалогов пользователя. Он может отправлять запросы, используя текст, голос или камеру.

Ранее, чтобы получить доступ к Gemini, пользователям iOS-устройств приходилось запускать приложение Google и переходить на нужную вкладку. Однако в сентябре было обновлено главное экранное виджет приложения Google, добавив настраиваемые ярлыки, которые позволяют получать прямой доступ к Gemini всего одним нажатием.

Приложение Gemini для iOS теперь предлагает новую функцию Gemini Live, которая предоставляет пользователям более интерактивный и разговорный формат общения с чат-ботом, аналогичный голосовому режиму ChatGPT, доступному на Android. Gemini Live можно увидеть как на Dynamic Island iPhone, так и на экране блокировки устройства.

Как и любые другие чат-боты, которые не интегрированы с Siri, Gemini обладает определенными ограничениями. Он не в состоянии изменять настройки или взаимодействовать с другими приложениями. Однако доступ к решениям Google ему открыт. Например, если запросить воспроизведение музыки, он запустит YouTube Music. Также можно узнать маршрут, и он откроет Google Maps.