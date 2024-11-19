А1 Tech Day 2024: все подробности о мероприятии и программе

Уже в следующий вторник состоится третья ежегодная конференция А1 Tech Day – мероприятие, которое компания А1 проводит для профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций.

Ожидается, что участниками события станут около 1000 человек, среди которых эксперты в сфере разработки и внедрения IT-решений, кибербезопасности и организации бизнес-процессов, а также представители профильных ведомств. Они будут говорить о том, как с помощью современных технологических инструментов можно повысить эффективность бизнеса и как сделать цифровое будущее безопасным и защищенным.

Регистрация на А1 Tech Day начнется 26 ноября в 9:00 в зале Prime Hall. Программа выступлений разделена на три тематических блока: первая часть конференции посвящена новым технологическим решениям для бизнеса, вторая – вопросам информационной безопасности и третья – использованию искусственного интеллекта.

Организаторы поделились программой выступления:

9:00 - Старт регистрации

9:50 - Приветственное слово

10:00 - Использование технологических инноваций в трансформации бизнеса: кейс А1

10:20 - Как облачные сервисы помогают безопасности бизнеса

10:40 - От теории к практике: как владельцу ИС соответствовать требованиям законодательства

11:00 - Управление проектами и организация командной работы

11:20 - CPaaS: Новый уровень коммуникаций для бизнеса

11:40 - Повышение эффективности бизнеса с помощью технологий IoT

12:50 - Как бизнесу выстроить взаимодействие с CISO

13:10 - Современные векторы атак и экосистема защиты

13:30 - Взломать нельзя оставить. Что выбирает киберпреступник глядя на вашу компанию

13:50 - Защита периметра сети с нулевым доверием

14:10 - Белорусское средство криптографической защиты

14:30 - Киберкультура для всех организаций: как контролировать влияние человеческого фактора на периметр информационной безопасности

15:20 - Защита прайвеси в эпоху BIG DATA: Миф или реальность?

15:40 - Кейсы реального применения ИИ в бизнесе

16:00 - Анализ функционального состояния человека с использованием Искусственного Интеллекта и Компьютерного Зрения

16:20 - Внедрение локального ИИ в вашей компании из безопасного облака

16:40 - Пионер антихрупких Low-code продуктов для современного бизнеса

В этом году технологическими партнерами события стали компании Kaspersky, Yandex, Secure-T, UserGate, ELMA, X-Labs, Falcongaze, Код безопасности, S-Crypto, True Conf и другие ведущие игроки белорусского и международного рынка IT- и ИБ-решений. Их профильные эксперты выступят на А1 Tech Day в качестве спикеров.

С подробностями мероприятия, списком спикеров и другой информацией можно ознакомиться на сайте А1 Tech Day.

Информационную поддержку в проведении конференции А1 Tech Day оказывают ведущие информационные ресурсы Беларуси – БелТА, «Точка», Myfin, Onliner, OfficeLife, Prodelo, Probusiness.