А1 Tech Day 2024: все подробности о мероприятии и программе

Уже в следующий вторник состоится третья ежегодная конференция А1 Tech Day – мероприятие, которое компания А1 проводит для профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций.
Ожидается, что участниками события станут около 1000 человек, среди которых эксперты в сфере разработки и внедрения IT-решений, кибербезопасности и организации бизнес-процессов, а также представители профильных ведомств. Они будут говорить о том, как с помощью современных технологических инструментов можно повысить эффективность бизнеса и как сделать цифровое будущее безопасным и защищенным.
Регистрация на А1 Tech Day начнется 26 ноября в 9:00 в зале Prime Hall. Программа выступлений разделена на три тематических блока: первая часть конференции посвящена новым технологическим решениям для бизнеса, вторая – вопросам информационной безопасности и третья – использованию искусственного интеллекта.
Организаторы поделились программой выступления:
- 9:00 - Старт регистрации
- 9:50 - Приветственное слово
- 10:00 - Использование технологических инноваций в трансформации бизнеса: кейс А1
- 10:20 - Как облачные сервисы помогают безопасности бизнеса
- 10:40 - От теории к практике: как владельцу ИС соответствовать требованиям законодательства
- 11:00 - Управление проектами и организация командной работы
- 11:20 - CPaaS: Новый уровень коммуникаций для бизнеса
- 11:40 - Повышение эффективности бизнеса с помощью технологий IoT
- 12:50 - Как бизнесу выстроить взаимодействие с CISO
- 13:10 - Современные векторы атак и экосистема защиты
- 13:30 - Взломать нельзя оставить. Что выбирает киберпреступник глядя на вашу компанию
- 13:50 - Защита периметра сети с нулевым доверием
- 14:10 - Белорусское средство криптографической защиты
- 14:30 - Киберкультура для всех организаций: как контролировать влияние человеческого фактора на периметр информационной безопасности
- 15:20 - Защита прайвеси в эпоху BIG DATA: Миф или реальность?
- 15:40 - Кейсы реального применения ИИ в бизнесе
- 16:00 - Анализ функционального состояния человека с использованием Искусственного Интеллекта и Компьютерного Зрения
- 16:20 - Внедрение локального ИИ в вашей компании из безопасного облака
- 16:40 - Пионер антихрупких Low-code продуктов для современного бизнеса
В этом году технологическими партнерами события стали компании Kaspersky, Yandex, Secure-T, UserGate, ELMA, X-Labs, Falcongaze, Код безопасности, S-Crypto, True Conf и другие ведущие игроки белорусского и международного рынка IT- и ИБ-решений. Их профильные эксперты выступят на А1 Tech Day в качестве спикеров.
С подробностями мероприятия, списком спикеров и другой информацией можно ознакомиться на сайте А1 Tech Day.
Информационную поддержку в проведении конференции А1 Tech Day оказывают ведущие информационные ресурсы Беларуси – БелТА, «Точка», Myfin, Onliner, OfficeLife, Prodelo, Probusiness.
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