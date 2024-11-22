В «Великом камне» появились новые компании, которые занимаются ИИ

21 ноября 2024 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрированы новые субъекты инновационной деятельности − ООО «Девиар ЭйАй» (РБ) и ООО «Витаем» (РБ).

Стартап-проект, реализуемый новым субъектом инновационной деятельности ООО «Девиар ЭйАй», предусматривает разработку и внедрение агентов (онлайн-помощников с использованием искусственного интеллекта, нейросетей) для целей оптимизации бизнес-процессов организации.

Идея нового стартап-проекта компании «Витаем» состоит в создании системы интерактивного бронирования и управления для гостей и владельцев туристических объектов с использованием искусственного интеллекта.