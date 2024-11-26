В Беларуси планируется стандартизировать технологии ИИ

По сообщению Государственного комитета по стандартизации РБ, в рамках рабочей встречи 22 ноября 2024 г. исполняющий обязанности директора Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук Сергей Гарбук посетил БелГИСС в целях обмена научно-технической информацией, опытом и направлениями сотрудничества в области искусственного интеллекта.

Во встрече приняли участие профильные специалисты института.

По словам заместителя директора по сертификации и испытаниям БелГИСС Александра Погодина, «БелГИСС особенно заинтересован в сотрудничестве по стандартизации технологий ИИ. При техническом комитете по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 38 «Цифровая трансформация» планируется создать подкомитет, который займется вопросами стандартизации именно в этой сфере. С Национальной академией наук Беларуси прорабатываются вопросы разработки государственных стандартов на основе международных стандартов в сфере ИИ. Поэтому опыт российских коллег для нас очень актуален».

Как председатель технического комитета по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект» Сергей Гарбук рассказал о разработках в даном направлении в РФ. Так, на комитет возложены задачи по разработке комплекса национальных стандартов в области ИИ, способствующих эффективному внедрению и практическому применению данных технологий. Деятельность ТК 164 осуществляется в соответствии с Перспективной программой стандартизации по приоритетному направлению «Искусственный интеллект», утвержденной Минэкономразвития России и Росстандартом. При актуализации этой программы учитываются международные и региональные документы по стандартизации в области ИИ.

Причиной создания комитета послужил тот факт, что нужно было разрабатывать стандарты, унифицирующие методы испытаний технологий ИИ в самых различных отраслях: «Ключевой особенностью явилось стремление к тому, чтобы применяемые технологии ИИ обладали определенными гарантированными функциональными характеристиками, гарантировали безопасность. Сейчас технологии ИИ, основанные, как правило, на машинном обучении, универсальны, но есть нюанс: бывает, что они работают непредсказуемо, выдают результат, который противоречит здравому смыслу человека». Важно при этом формализовать условия эксплуатации.

В прошлом году в Российской Федерации была зарегистрирована система добровольной сертификации «Интеллометрика», которая призвана предоставить гарантии того, что алгоритмы ИИ выполняют заявленные функции и могут быть использованы в определенных условиях эксплуатации. Уже функционируют три испытательные лаборатории, специализирующиеся на испытаниях средств измерений с алгоритмами машинного обучения, технологий ИИ в дорожно-строительной технике, средств промышленной безопасности.

При участии специалистов ТК 164 разработано свыше 100 национальных стандартов РФ и предварительных национальных стандартов. Наиболее обширной является группа стандартов, посвященная унификации методов оценивания качества прикладных технологий ИИ, обеспечивающих гарантии функциональной корректности и безопасности применения этих технологий. Можно выделить транспортную отрасль, для которой разработано наибольшее количество документов, устанавливающих единые требования к способам испытания алгоритмов машинного обучения на транспорте.

Сергей Гарбук обратил внимание на ориентир на интересы потребителя, чтобы он применял продукцию с гарантированным качеством: «Зачастую это задевает интересы поставщика, который считает, что внутрикорпоративного тестирования технологий ИИ достаточно. Однако, когда речь идет об ответственном применении, должна быть третья независимая сторона, которая выявит их некорректную работу».

В рамках дискуссии также были затронуты вопросы разработки межгосударственных стандартов в области ИИ, актуальности этих требований в рамках ЕАЭС.

Итогом встречи стала договоренность о проведении при поддержке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» обучающего семинара для специалистов БелГИСС, других организаций, посвященного вопросам развития ИИ. Его проведение намечено на январь – февраль 2025 г.