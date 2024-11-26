Nvidia разработала нейросеть для генерации 3D-моделей

Разработчики из компании Nvidia представили нейросеть Edify 3D для получения 3D-моделей. Она предназначена для генерации ассетов, поддерживаются текстовые запросы и создание моделей с помощью референсного изображения. Нейросеть генерирует полигональные сетки объектов и текстуры.

Edify 3D обучалась на лицензированных стоковых данных: изображения были предоставлены Shutterstock, а трехмерные модели – TurboSquid. Таким образом нейросеть можно применять в коммерческих проектах без опасения нарушения авторских прав.

Модель можно протестировать на сайте Nvidia, пользователям доступны 50 бесплатных запросов, сгенерированные модели предоставляются в форматах GLB и USDZ.