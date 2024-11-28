Steam запустил осеннюю распродажу игр

В Steam началась масштабная осенняя распродажа, совпавшая с открытием номинаций на ежегодную премию.

Тысячи игр самых разных жанров участвуют в осенней распродаже Steam, предложения удобно сгруппированы по категориям на главной странице. Также дебютировала секция «Крупные скидки» с особенно выгодными предложениями на «некоторые из лучших игр всех времён».

Пятёрка финалистов в каждой номинации премии будет раскрыта перед зимней распродажей (начнётся 19 декабря). Голосование откроется с её стартом и закроется 31 декабря в 21:00 по Москве — тогда же объявят победителей.

Осенняя распродажа Steam продлится неделю и завершится 4 декабря в 21:00 по московскому времени. За ознакомление со списком рекомендаций в рамках акции можно получить бесплатные тематические стикеры.