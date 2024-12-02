Инвестиции в разработку российских ИИ-серверов выросли на 40%

Инвестиции российских производителей вычислительной техники в разработку оборудование для работы с искусственным интеллектом (ИИ) увеличились в этом году на 40 %, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ряда участников рынка.

Необходимые системы хранения данных уже производятся, в том числе на российских чипах: например, НТЦ «Модуль» планирует увеличить их выпуск в 2025 году. Участники рынка отмечают, что стоимость разработки одного готового решения для ИИ начинается от 100 млн рос. руб., и ожидают, что такое оборудование может занять около 23,7% выручки профильных компаний.

Об этом, в частности, сообщили «Коммерсанту» в консорциуме АНО «Вычислительная техника», не раскрывая абсолютные цифры. АНО «Вычислительная техника» объединяет 33 разработчика вычислительной техники, включая «Аквариус», Yadro, ГК «Элемент» и других. По данным консорциума, в 2024 году инвестиции в оборудование для ИИ составляют 14,2 % общего объёма расходов на разработку. При этом выпуск такого оборудования вырос за отчётный период на 10,5 %. Согласно прогнозу АНО «Вычислительная техника», в течение трёх лет оборудование для ИИ может занять в среднем 23,7 % выручки разработчиков электроники.