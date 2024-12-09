ИИ-бот Grok стал доступен бесплатным пользователям X

Чат-бот Grok от компании xAI Илона Маска теперь доступен бесплатно всем пользователям платформы X. Как сообщают пользователи, теперь можно отправлять до 10 запросов каждые два часа, даже без подписки X Premium.

Бесплатный доступ к чат-боту Grok для всех пользователей X был анонсирован после тестового периода в середине ноября. Запущенный в прошлом году Grok изначально был доступен только подписчикам Premium. С тех пор xAI выпустила несколько обновлений: Grok-1, Grok-1.5 и, в августе, Grok-2, которая получила возможность генерировать изображения.

В настоящее время Grok уступает по численности пользователей ведущим чат-ботам, таким как ChatGPT от OpenAI и Google Gemini, но обеспечение бесплатного доступа позволит ему вступить в конкуренцию с ними, а также с другими бесплатными ИИ-чат-ботами, например, с Microsoft Copilot и Claude от Anthropic. Этому также будет способствовать грядущий выход приложения для Grok, ведь отдельные приложения уже есть у ChatGPT, Gemini и Claude.

В отличие от других чат-ботов, Grok известен своим сарказмом, непринужденным стилем общения и даже откровенностью в ответах.