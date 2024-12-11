Microsoft запустила бесплатную нейросеть для создания 3D-моделей

Microsoft представила нейросеть с открытым исходным кодом, способную генерировать 3D-модели по фотографиям или текстовым описаниям, а также редактировать существующие модели. Она доступна бесплатно всем желающим.

Нейросеть Trellis доступна онлайн и для локальной установки. Онлайн-версия позволяет создавать 3D-модели по изображениям, а работа с текстовыми запросами требует локального развертывания. Trellis воссоздает невидимые части объектов на изображениях и генерирует модели по описаниям. Демонстрационный режим позволяет загрузить изображение (простым перетаскиванием), удалить фон и создать 3D-модель (кнопка "Generate"), которую можно скачать в формате GLB.

Исходный код нейросети доступен на GitHub, а опробовать её функции онлайн можно на сайте Huggingface.