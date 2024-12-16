"Сбер" обновил ИИ-генератор видео Kandinsky 4.0 Video

На конференции AI Journey компания "Сбер" представила бета-версию нейросетевой модели Kandinsky 4.0 Video, предназначенной для генерации реалистичного видеоконтента на основе текстовых описаний или исходных кадров. Данная технология может быть эффективно использована как частными лицами, так и специалистами в области дизайна, маркетинга и анимации для создания различных типов видеороликов.

Обновленная нейросеть Kandinsky Video генерирует высококачественные видеоролики длительностью до 12 секунд с разрешением 1280x720 пикселей, поддерживая различные соотношения сторон. Благодаря улучшенной контрастности, четкости и реалистичной анимации, создаваемые ролики отличаются высоким визуальным качеством и выверенной композицией.

Разработчики также представили Kandinsky 4.0 Video Flash — ускоренную версию нейросети, которая создает видеоролики длительностью до 12 секунд с разрешением 720x480 пикселей за 15 секунд. В настоящее время доступ к нейросети через портал fusionbrain.ai предоставлен представителям креативных профессий (художники, дизайнеры, кинематографисты), для остальных пользователей доступ откроется в первом квартале следующего года.