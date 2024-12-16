Anthropic выпустила мощную текстовую нейросеть Claude 3.5 Haiku

Anthropic выпустила обновлённую версию чат-бота Claude с новой большой языковой моделью 3.5 Haiku. Хотя новая модель демонстрирует улучшенную производительность генерации текста по сравнению с предыдущими версиями, её использование будет стоить пользователям дороже. Обработка изображений в ней пока не поддерживается.

Доступная на веб-платформе и мобильных устройствах, новая модель Claude 3.5 Haiku в некоторых тестах даже превосходит флагманскую модель Anthropic, Claude 3 Opus. Она идеально подходит для задач программирования, обработки данных и модерации контента, генерируя более длинные тексты и используя более актуальную информацию. Однако в Claude 3.5 Haiku отсутствует поддержка анализа изображений, что ставит версию в невыгодное положение по сравнению с другими моделями Anthropic, такими как Claude 3 Haiku и 3.5 Sonnet.

Стоимость использования Claude 3.5 Haiku начинается с $1 за миллион входных токенов (примерно 750 000 слов) и $5 за миллион выходных токенов.