Первый белорусский электромобиль Belgee EX50 показали на видео

Телеканал СТВ в видео показал первый белорусский электрокар Belgee EX50, созданный на базе Geely Coolray. Отличительной чертой модели стала обновленная радиаторная решетка по сравнению с бензиновой версией.

Радиатор новинки имеет оригинальный дизайн в виде вертикальных полос расположенных под углом. Разработка электрического авто ведется совместно специалистами борисовского завода Белджи и Академией наук РБ. Некоторые детали кроссовера изготовили на предприятиях Республики Беларусь. Электрический двигатель произвели на предприятии «Могилелифтмаш», инвертор на заводе «Измеритель» в Новополоцке, а батарею для электромобиля под маркой Belgee выпустила «Первая белорусская компания».

EX50 получил передний привод, а максимальная мощность кроссовера составляет 163 л. с или же 120кВт. Автомобиль максимально разгоняется до скорости в 130 км/ч, а максимальный запас хода от полностью заряженной батареи составляет не более 400 км. До конца декабря предприятием планируется выпустить 5 экземпляров таких автомобилей и провести все необходимые испытания. Серийный выпуск Belgee EX50 намечен на середину-конец 2025 года.