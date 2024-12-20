GitHub запускает бесплатный доступ к Copilot для всех пользователей

Веб-сервис GitHub запустил бесплатный тариф Copilot Free, предоставляющий доступ к возможностям ИИ-инструмента Copilot для автоматического дополнения кода. Теперь любой разработчик может воспользоваться этой технологией без оплаты.

Пользователи Copilot Free получают до 2000 подсказок в месяц и до 50 запросов в Copilot Chat для поиска ошибок, генерации документации и объяснения кода. Поддерживаются модели OpenAI -4o и Anthropic Claude 3.5 Sonnet.

Воспользоваться сервисом можно как через интерфейс GitHub, так и через редактор кода Visual Studio Code. Однако отметим, что Copilot по-прежнему не работает с российскими и белорусскими IP-адресами.