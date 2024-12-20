Александр Лукашенко в ОАЭ подтвердил интерес к сотрудничеству в сфере ИИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестиционного фонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди подтвердил готовность развивать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, сообщает БЕЛТА.

"Тема моего интереса - искусственный интеллект и его развитие. Именно развитие. Не начало. Для нас это важно, как и для всего мира. И я вам очень благодарен за то, что вы с удовольствием согласились поделиться своими знаниями и опытом в развитии искусственного интеллекта вашим министерством и опытом тех специалистов, которые занимаются этой проблемой", - сказал глава государства. Он заявил, что будет делать все для содействия и развития данной темы в Беларуси: "Основа, база, люди для этого есть. Надеюсь на будущее".

Александр Лукашенко напомнил, что в прежние годы в ходе его визитов в Эмираты у него были различные встречи и презентации на тему высоких технологий. "Мы много в общих чертах говорили об искусственном интеллекте. О том, что этот, черт бы его побрал, искусственный интеллект скоро захватит весь мир. И к этому я лично относился с небольшим доверием. Оказалось, что ваши специалисты были правы", - отметил глава государства. "Я абсолютно уверен, что сегодняшняя встреча закончится хорошим, каким-то добрым начинанием для экономики, для людей Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.