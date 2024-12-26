OpenAI запустила бесплатный курс по промптингу для GPT-o1

Компания OpenAI выпустила бесплатный обучающий курс, посвященный искусству промптинга для ИИ-модели GPT-o1. Ведущим курса стал Колин Джарвис, глава отдела ИИ-решений OpenAI. Прохождение всех материалов займет у вас чуть более часа.

По заявлению OpenAI, курс ориентирован на пользователей с продвинутым уровнем подготовки. Программа обучения состоит из восьми видеоуроков, примеров программного кода и дополнительных материалов для самостоятельного изучения.

OpenAI подчеркивает, что курс будет полезен тем, кто стремится эффективно применять модель GPT-o1 и понимать ее возможности. Кроме того, Колин Джарвис делится знаниями о том, как составлять грамотные промпты для достижения предсказуемых результатов от языковой модели.