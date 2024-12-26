«Белтелеком» запустил новый высокоскоростной тариф «Рекорд 500»

В преддверии Нового года «Белтелеком» запустил новый высокоскоростного тарифный план – «Рекорд 500».

"В ответ на многочисленные запросы пользователей, мы расширили линейку «Рекорд», чтобы подарить совершенно новые впечатления от работы в сети. Теперь можно с легкостью загружать большие файлы, смотреть видео в высоком разрешении, играть в онлайн-игры и работать удаленно с максимальным комфортом и производительностью", - сообщается на сайте «Белтелеком».

Подключить тариф «Рекорд 500» могут физические лица – абоненты технологии PON после предварительного анализа техвозможности. При заключении договора клиенту предоставляется одно-или двухдиапазонный роутер. Стоимость «Рекорд 500» составляет 60 рублей в месяц.