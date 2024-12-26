«Сколково» будет координировать развитие ИИ в России

В начале 2025 года на базе Фонда «Сколково» будет создано новое подразделение, которое займется выполнением агентских функций Правительства по координации науки в сфере ИИ. Курировать работу будет Министерство экономического развития.

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нового нацпроекта «Экономика данных» Министерство экономического развития координирует науку в сфере искусственного интеллекта. Новое подразделение Фонда «Сколково» будет агентом, помогающим Минэку выполнять правительственные задачи. В их числе координация деятельности существующих и организация отбора новых исследовательских центров в сфере ИИ, разработка программ подготовки ученых и формирование стандартов использования ИИ в научных исследованиях. Площадка, созданная на базе «Сколково», позволит укрепить диалог науки, государства и бизнеса, принесет множество новых идей и даст импульс развитию амбициозных проектов.

Большинство проектов в области ИИ связано с медициной и информационной безопасностью. Резиденты «Сколково» также активно разрабатывают решения для отраслей с высоким потенциалом использования технологий искусственного интеллекта – промышленности, строительства, логистики, сельского хозяйства, авиации и других.