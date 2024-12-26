OpenAI рассматривает перспективу создания человекоподобных роботов

OpenAI изучает возможность производства человекоподобных роботов, чьей программной основой могут стать разработанные компанией алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Согласно источникам, в настоящее время в компании ведутся внутренние дискуссии о перспективах создания роботов-гуманоидов.
По данным The Information, со ссылкой на анонимные источники, OpenAI рассматривает разработку человекоподобных роботов. Однако непонятно, находится ли проект на стадии начальных обсуждений или уже имеет конкретный план реализации.
Интерес OpenAI к робототехнике не является чем-то новым, так как ранее в компании было занимающееся разработкой роботов подразделение, но оно перестало функционировать ещё до выхода алгоритма GPT-3. Однако основной причиной закрытия подразделения стало отсутствие необходимого количества данных для обучения машин.
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