OpenAI рассматривает перспективу создания человекоподобных роботов

OpenAI изучает возможность производства человекоподобных роботов, чьей программной основой могут стать разработанные компанией алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Согласно источникам, в настоящее время в компании ведутся внутренние дискуссии о перспективах создания роботов-гуманоидов.

По данным The Information, со ссылкой на анонимные источники, OpenAI рассматривает разработку человекоподобных роботов. Однако непонятно, находится ли проект на стадии начальных обсуждений или уже имеет конкретный план реализации.

Интерес OpenAI к робототехнике не является чем-то новым, так как ранее в компании было занимающееся разработкой роботов подразделение, но оно перестало функционировать ещё до выхода алгоритма GPT-3. Однако основной причиной закрытия подразделения стало отсутствие необходимого количества данных для обучения машин.