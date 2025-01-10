xAI выпустила приложение для ИИ-бота Grok

Стартап xAI Илона Маска, сосредоточенный на разработке технологий искусственного интеллекта, начал тестирование нового приложения для iOS, предназначенного для чат-бота Grok, который ранее был доступен исключительно пользователям платформы X.

Согласно информации TechCrunch, в данный момент проходит бета-тестирование приложения Grok в нескольких странах, включая Соединенные Штаты, Австралию и Индию. Оно предлагает различные функции на основе искусственного интеллекта, такие как текстовая обработка, обобщение длинных абзацев, ответ на вопросы и создание изображений по текстовым подсказкам. Также упоминается, что Grok способен в реальном времени получать данные из интернета и платформы X.

xAI разрабатывает специализированный сайт Grok.com, который предоставит доступ к чат-боту в интернете. В настоящее время на странице указано «скоро будет», если войти с учётной записью xAI.

До недавнего времени Grok можно было использовать исключительно подписчикам X Premium. В ноябре компания начала проводить тестирование бесплатной версии чат-бота, а в начале декабря предоставила к ней доступ всем пользователям X.