Tesla официально представила обновлённую Model Y. Поставки электрического кроссовера начнутся в Китае с марта этого года. Электромобиль уже доступен для заказа в ограниченной серии Launch Series. Несмотря на небольшое повышение цены, автомобиль получил значительные улучшения в характеристиках и оснащении.

Передняя часть кузова была обновлена: новый капот, бампер и светотехника сделали свой дебют. Рестайлинг также добавил в Tesla Model Y фронтальную камеру, размещённую в бампере, что способствует более точной парковке в автоматическом режиме и улучшает работу автопилота. Новая оптика была выполнена в стиле Cybertruck и такси Cybercab, а между передними фарами появилась цельная светодиодная полоса. Светодиодные противотуманные фары нашли своё место в специализированных нишах под основной оптикой.

Задние фонари теперь имеют сплошную светодиодную полосу красного цвета. Также, подобно обновлённой Tesla Model 3, кроссовер получил систему регулируемой атмосферной подсветки в салоне. Обновлённый интерьер Tesla Model Y стал более качественным, сиденья приобрели больший комфорт и функцию вентиляции, а улучшенная шумоизоляция обеспечивается, в том числе, использованием более толстых стекол.

На данный момент рестайлинговая Tesla Model Y доступна китайским покупателям в двух вариантах: базовом заднеприводном и полноприводном с увеличенным запасом хода. В базовой версии установлен единственный электродвигатель мощностью 220 кВт, расположенный на задней оси, что позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 5,9 секунд у предыдущей модели до 5,3 секунд. Этот автомобиль комплектуется аккумуляторной батареей ёмкостью 62,5 кВт·ч, обеспечивающей запас хода в 593 км по циклу CLTC, что на 39 км больше, чем у предыдущего кроссовера. Максимальная мощность зарядной станции для заднеприводной Tesla Model Y ограничена 170 кВт.

С точки зрения бортовой автоматики новая Tesla Model Y оборудована современным комплексом аппаратного обеспечения AI4 четвертого поколения. Дополнительная камера, расположенная в переднем бампере, предназначена для повышения точности маневрования и компенсирует отсутствие дополнительных датчиков. В Китае стандартная версия доступна только в сером цвете, в то время как белый и синий цвета потребуют доплаты в $1100, а красный и серебристый увеличивают стоимость автомобиля на $1634.

Временные рамки появления обновлённой Tesla Model Y в Европе и США будут определяться стартом локальной сборки этого кроссовера в Германии и Техасе соответственно. Ранее Tesla удовлетворяла часть спроса европейского рынка за счёт поставок из Китая, однако с учётом увеличения таможенных пошлин это становится менее целесообразным.