OpenAI ищет специалистов для создания роботов

Стартап OpenAI прославился благодаря своему чат-боту ChatGPT и развитым языковым моделям, но в прошлом году компания вернулась к концепции создания универсальных роботов, от которой она отказалась еще в 2020-м. Теперь глава робототехнического отдела OpenAI объявила о начале набора сотрудников в соответствующее подразделение.

Как сообщает TechCrunch, Кейтлин Калиновски, которая с ноября прошлого года возглавляет направление аппаратных решений в OpenAI и ранее работала над разработкой очков дополненной реальности в Meta Platforms, поделилась информацией на своей страничке в социальной сети X. Она подчеркнула, что OpenAI планирует разработать собственные роботы с уникальным набором сенсоров, которые смогут эффективно функционировать в условиях быстро меняющегося мира. Кроме того, компания собирается создать вычислительные компоненты для роботов, которые будут интегрированы с ИИ-моделями OpenAI. Как уточнила Калиновски, разрабатываемые роботы будут иметь разнообразные формфакторы.

В настоящее время компаниям нужны специалисты для тестирования прототипов роботов, а также разработчики, имеющие опыт в создании роботизированных конечностей. В будущем компания планирует организовать массовое производство роботов в объёмах, измеряемых миллионами единиц. OpenAI также поддерживает стартапы X1 и Figure, которые сосредоточены на разработке человекоподобных роботов. Кроме того, стало известно, что OpenAI продолжает работать над созданием собственного чипа для повышения производительности разрабатываемых ИИ-моделей.