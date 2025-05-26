Mistral AI выпустила ИИ-модель Devstral для автономной разработки ПО

Компания Mistral AI из Франции выпустила Devstral, открытую языковую модель, предназначенную для разработки программного обеспечения. Этот шаг, предпринятый в сотрудничестве со стартапом All Hands AI, стал ответом на критику закрытости предыдущей модели и знаменует возвращение к политике открытого кода.

Devstral, содержащая 24 миллиарда параметров, достаточно компактна для запуска на обычном ноутбуке и распространяется под лицензией Apache 2.0, позволяющей свободное использование, изменение и коммерческое применение.

По словам научного сотрудника Mistral AI, Батиста Розиера, цель заключалась в предоставлении сообществу инструмента, который можно локально настраивать и адаптировать. В отличие от популярных инструментов генерации кода, таких как GitHub Copilot и CodeWhisperer, Devstral способна анализировать контекст в больших проектах, охватывая множество файлов и решая сложные задачи.

Для оценки возможностей Devstral использовались как открытые репозитории, так и внутренние разработки Mistral AI. Благодаря своей компактной архитектуре, Devstral может быть запущена на системах с 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой RTX 4090, что позволяет использовать ее в средах, где конфиденциальность данных является критически важной.

Модель доступна через API Le Platforme от Mistral, а также может быть развернута локально – инструкции по установке можно найти на Hugging Face. В настоящее время Devstral находится на стадии исследовательского превью. В то же время, Mistral AI и All Hands AI активно работают над созданием более мощной версии с расширенным функционалом. Несмотря на текущий статус, Devstral рассматривается не просто как генератор кода, а как потенциальная платформа для автономных систем разработки.